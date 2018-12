Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Udinese: "Dovevamo fare qualcosa di meglio. Purtroppo siamo alla terza partita in una settimana piena di defezioni. E questo lo paghiamo. A volte abbiamo qualche battuta a vuoto. Ma oggi era la terza partita, ripeto, in un momento in cui alcuni giocatori si sono allenati poco. C'è stata un'alternanza non consona al momento. A livello di energie mentali mancava qualcosa".



SULL'ESPULSIONE DI CEPPITELLI - "Bisogna prima valutare l'intervento su Ceppitelli, la spinta che subisce a metà campo incide sulla ripartenza. Poi non vedo contatto con Pussetto, si lascia cadere".