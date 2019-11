Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina in conferenza stampa: "L'euforia non porta a rallentare, anzi. Non siamo indietreggiati di un centimetro, questo è l'aspetto che mi dà più coraggio".



SU OLIVA - "Diverse cose mi hanno reso felice, compresa la crescita di Oliva. Ho visto anche Simeone fare le cose che gli chiedevo".



SULLA FIORENTINA - "Vengono da quattro risultati utili consecutivi, ha trovato un'identità. Non ci sarà Ribery, ma hanno grandi potenzialità: peccato non ci sia Franck, è sempre bello vedere in campo i campioni".



SU NANDEZ - "E' tranquillo, si sta allenando bene. Non vedo nessun mal di pancia".