Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 col Torino: "È stata una partita strana, falsata dalle condizioni meteo. Il Torino ci ha concesso poca libertà, ma siamo riusciti a fare risultato contro una buonissima squadra. In altre gare abbiamo fatto meglio, ma questo è un risultato positivo che ci fa crescere. Al momento non siamo al livello del Torino, stiamo lavorando per arrivarci. Castro? Per noi è molto importante, siamo dispiaciuti, ma chi andrà in campo al suo posto farà il suo dovere".