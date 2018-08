Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla dopo il pareggio con il Sassuolo: "Mi sembrava esagerato il recupero. E’ svanita una vittoria che meritavamo. Peccato. Abbiamo rialzato il baricentro dopo il pareggio, poi siamo passati in vantaggio, potevamo chiudere la partita con Sau. Avevamo la vittoria in pugno, alla fine purtroppo è arrivato il rigore. Il Sassuolo? La settimana scorsa ha battuto l’Inter. Vuol dire che ha qualità. Avevamo l’obbligo di dimostrare ai nostri tifosi che contro l’Empoli non c’è stato il vero Cagliari. E’ stato un episodio isolato. Stiamo lavorando nel migliore dei modi. Dobbiamo continuare a migliorare sulla continuità ma secondo me abbiamo fatto meglio rispetto alla partita contro i siciliani. Castro? In settimana non è stato benissimo, ho preferito non rischiarlo. Pavoletti ha firmato una doppietta importante che quasi valeva la vittoria. Srna? E’ tornato a giocare ad alti livelli dopo un anno di stop. Un professionista esemplare che non molla un centimetro. Questi giocatori riescono a trasmettere sicurezza a tutto il gruppo. Ionita? Era solo frastornato. Sta bene, è tornato a casa".