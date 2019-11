Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Lecce: "È una squadra che sa il fatto suo, propone tanto e segna tanto. Viene da due promozioni consecutive, quindi bisogna stare sul pezzo ma vi assicuro che lo siamo. Nandez è pienamente recuperato. Sono fuori dai convocati Ceppitelli, Ragatzu per una colica renale, Pellegrini con una ricaduta alla distorsione alla caviglia. Ma questo non condizionerà il nostro rendimento".



SUL SESSO - "Se ho letto quello che hanno detto Conte e Gasperini? Non ho ancora letto, poi lo farò. Vedremo se ci sarà qualcosa di cui discutere con i ragazzi".



SUL VAR - "È stata fatta chiarezza, credo. È stato detto che il rigore che ci ha punito contro il Brescia non era da assegnare, credo che sia stato un incontro positivo. Spero che sia stato utile".