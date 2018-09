L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Parma



TURNOVER? - "Dobbiamo pensare solo a migliorarci e affrontare questa partita nella maniera giusta. Non possiamo fare diversamente, per fare bene dobbiamo avere tutti questi requisiti e dobbiamo portarli in campo. Turnover? Considero le partite di volta in volta, quella più vicina è la più importante. Le considerazioni su quella successive le farò sabato dopo Parma. Stanchezza? Domenica siamo stati la terza squadra ad aver corso più in Italia, anche più del Milan. Tre gare in una settimana tante volte danno un indirizzo per quel periodo".



I SINGOLI - "Castro? Oggi si è allenato con la squadra e partirà con noi. Cerri? Tutti sono utili e tutti si stanno allenando per essere affidabili. Sau e Farias? Considero la condizione psicofisica, ma non riguarda solo loro due, e le caratteristiche dell’avversario. Vedrete nell’arco dell’anno tutti gli attaccanti alternarsi. Joao Pedro sta bene, cerca di mettere minuti. La sua crescita passa attraverso le partite".



INSIDIE - "Il Parma è in un buon momento, arriva da una vittoria di prestigio. Sono pensieri che ci devono solo sfiorare, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Inglese? Ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, per fortuna l’ha fatto con me. Ha fatto grandissime prestazioni e se lo merita. Il Parma è una squadra pericolosa se le viene concesso campo, hanno Gervinho e Di Gaudio e portano molti giocatori in attacco".