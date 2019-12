L'allenatore del Cagliari Rolando Maran ha presentato la partita di domani contro l'Udinese in conferenza stampa: "Non mi sono mai lamentato degli assenti: la nostra mentalità deve essere questa, forte di quel che si costruisce come squadra. Ho fiducia in tutti gli elementi della rosa, quindi concentriamoci sui giocatori disponibili, che avranno voglia di dimostrare il suo valore".



Sulla necessità di ripartire: "È rimasta dentro la rabbia per il risultato, l’ho vista negli allenamenti di questi giorni: adesso dobbiamo trasformarla in un fattore positivo, per dimostrare che la sconfitta è stata un episodio isolato. Quando si perde poco, brucia ancora di più. Abbiamo la consapevolezza che bisogna andare forte ed essere squadra. Troveremo un avversario che andrà in campo con la stessa voglia di fare, dunque dovremo avere il piglio di chi sa quel che vuole senza lasciare nulla al caso. Contro la Lazio se avessimo sfruttato le occasioni costruite sarebbe stato più difficile per loro trovare le energie mentali per riprendere la partita".