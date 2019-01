Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta, l’allenatore del Cagliari Maran ha così parlato in conferenza stampa del cambio di Pavoletti e non solo: “La squadra si è allenata con un piglio diverso dopo la sosta. Pavoletti ha preso due botte e non era il caso di continuare. Ho visto tante indicazioni positive, siamo stati aggressivi, creato tanto, pericolosi nei calci piazzati. Tanti aspetti positivi”.



BIRSA - “Valter è entrato in un momento particolare, ma non è da questi minuti che dovevo valutarlo”.



BARELLA - “Nessuno è attratto dalle sirene di mercato”.