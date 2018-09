Dopo il pareggio con la Sampdoria, Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa del suo Cagliari: ”Cragno ha messo una pezza nel finale e ci ha portato a conquistare un punto più che meritato. Abbiamo avuto diverse occasioni ma la sua lucidità al novantesimo è stata decisiva. La squadra ha giocato su alti ritmi anche oggi perché volevamo subito cambiare il risultato poi abbiamo sbattuto contro una squadra come la Sampdoria, che non è l'ultima arrivata. In queste gare bisogna essere bravi a capire quando correre e quando abbassare i ritmi. La squadra e gli attaccanti hanno fatto quello che dovevano, sono stati bravi. Non abbiamo segnato noi ma nemmeno loro. Io ho sempre detto che la mia rosa è affidabile in toto e sapevo che anche cambiando alcuni uomini non avremmo perso niente in termini di forza e qualità della squadra e i ragazzi mi hanno dato anche oggi la conferma di questo. Pavoletti ha stretto i denti alla fine perché Pisacane aveva i crampi, Cigarini l'ho cambiato perché avevo paura che prendesse il rosso. Avrei voluto fare un cambio davanti ma Pisacane è stato male".