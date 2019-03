Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla a Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter: "Prestazione maiuscola, sotto tutti i punti di vista. Carattere, sacrificio, tante occasioni avute. Abbiamo messo in campo una grande gara in un momento difficile. Partita pressoché perfetta. Barella trequartista? Ha trovato la giusta posizione ed è riuscito a migliorare ancor di più il suo rendimento. Pellegrini? E' con noi da qualche settimana, è giovane ma sta rispondendo bene. Deve continuare così, fare le cose semplici; per ora fa le cose nel modo giusto, se farà così avrà un futuro importante. Condizione fisica migliorata? Sì, in allenamento abbiamo trovato il numero giusto di uomini e siamo migliorati. Gli attaccanti hanno fatto un ottimo lavoro a sporcare le palle dell'Inter"