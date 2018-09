Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla a Sky dopo la sconfitta sul campo del Cagliari: "Abbiamo sofferto un po' il gran caldo, visto che era la prima partita di pomeriggio per noi, ma nella prima parte abbiamo palleggiato molto bene occupando la metà campo avversaria. Siamo però un po' mancati negli ultimi 20 metri per convinzione e cattiveria nell'assist e nella conclusione. Abbiamo preso gol con troppa facilità e sul 2-0 la gara si è messa in modo congeniale a loro. Peccato perché l'approccio era stato giusto".



Il gol di Gervinho: "Andava davvero forte. Sapevamo che questo poteva essere un pericolo affrontando il Parma, ma noi dobbiamo essere più attenti".