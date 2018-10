Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Dobbiamo lavorare su alcune cose, ma sono convinto che questo Cagliari sia sulla strada giusta. Io continuo a puntare forte sui miei ragazzi, in settimana si sono allenati bene e domani dovremo mettere in campo tutto quello che abbiamo dentro. Dobbiamo tirare fuori una grande prestazione prestazione per conquistare tre punti che sarebbero importantissimi per noi. Attacco? Ho diverse soluzioni in avanti, ma ho ancora del tempo per fare le mie valutazioni e decidere. Ceppitelli? Ritroviamo un giocatore importante per il nostro pacchetto arretrato. Questa settimana ha fatto i primi allenamenti con i compagni, continuando a lavorare arriverà anche la condizione giusta".