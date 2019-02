Rolando, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in rimonta contro il Parma: “Siamo stati bravi a restare lucidi nonostante gli episodi negativi di questo periodo. Oggi i ragazzi hanno messo in campo una prova di grande cuore meritando la vittoria. Pronti via abbiamo subito l’infortunio di Pellegrini, poi il gol preso al primo tiro in porta.ma siamo stati bravissimi a reagire. L’abbraccio con Giulini? In questo periodo tutti quanti abbiamo remato dalla stessa parte per uscire dal tunnel. Questo è un piccolo mattone per venir fuori dalla crisi.Sono due calciatori molto simili. Srna? In questo momento l’ho visto meno in forma ma Darijo ci tornerà sicuramente utile nel prosieguo della stagione“.