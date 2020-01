Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta per 4-1 contro l’Inter, che determina l’eliminazione dalla Coppa Italia: “Squadra fragile, ma è l’ora di dire stop a questa crisi di risultati. Gara subito in salita. Per un tempo intero ci ha tramortito il loro vantaggio. Adesso dobbiamo reagire e guardare in faccia il nostro percorso. La classifica ci permette di cambiare rotta, serve fare meglio. Il finale di gara ci ha visti crescere. Dobbiamo essere capaci di ritrovare ciò che abbiamo perso per strada. Già da stasera, sull’aereo di ritorno a Cagliari”



SULL’INTER – “È una grande squadra che trova sempre il modo di metterti alle corde. Se parti in svantaggio dopo un minuto è finita, loro negli spazi diventano letali. La partita col Brescia sarà una gara fondamentale”.