Rolando Maran, allenatore del Cagliari, presenta in conferenza stampa la sfida con l'Atalanta: "La società ha preso giocatori di prospettiva, oltre ad un elemento esperto come Cacciatore. Ha fatto il massimo che poteva fare in questo momento, li valuterò man mano. Abbiamo fatto diversi giorni anche per far ambientare meglio i nuovi arrivati. A parte Cacciatore e Oliva, gli altri potrebbero essere della partita. Abbiamo lavorato su più situazioni, a maggior ragione per valutare l'eventuale inserimento di qualche nuovo giocatore. Le valutazioni continueranno sino a domani. Domani voglio il Cagliari che ho visto per oltre il 90% delle partite giocate. Sappiamo di poter far soffrire l'Atalanta. Despodov è un giocatore molto frizzante. Mi sembra sia arrivato col piglio giusto. Può giocare come punta e come esterno d'attacco, devo essere bravo io ad inserirlo nel modo migliore".