Dopo il pareggio arrivato contro il Sassuolo, il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Era una giornata difficile, la terza gara in sei giorni, l'abbiamo pagato ma siamo riusciti a portare a casa un risultato positivo in una situazione difficile. Abbiamo dimostrato grande carattere anche oggi, nonostante la giornata non brillantissima portiamo a casa un risultato positivo e bisogna avere questa capacità in alcune giornate. Siamo stati in difficoltà, abbiamo pagato una settimana dove abbiamo speso tanto ma questa convinzione ci ha permesso di credere a fare un risultato positivo nonostante i due gol di svantaggio".