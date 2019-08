Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Rai Radio 1 al termine della partita persa con il Brescia: "Una falsa partenza, che non volevamo per mille motivi. La partita è iniziata nel modo giusto, ma dobbiamo fare meglio: non siamo lucidi nelle scelte e a portare pressione. Le prime gare nascondono insidie ma speravamo di iniziare meglio. Dispiace per i tifosi, che ci hanno sostenuto dall'inizio alla fine. Il nostro stadio deve diventare un fortino. Ora rimbocchiamoci le maniche. Oggi siamo incappati in una giornata non brillantissima, lo abbiamo pagato a caro prezzo e più di quel che meritavamo. È mancato l'affondo finale, siamo stati in apprensione anche se le occasioni le abbiamo avute. Pavoletti? Non sembra nulla di preoccupante, domani valuteremo le sue condizioni".