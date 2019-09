Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla dopo la vittoria sul Parma: "Ci tenevamo molto a fare una prestazione così, abbiamo lavorato molto per arrivare con convinzione a questa gara. Il Parma è una buona squadra con potenzialità incredibili, ma con sacrificio potevamo metterli in difficoltà. Alla fine siamo passati a cinque e Nandez mi ha dimostrato di poter fare questo, c'è buona disponibilità e duttilità. Abbiamo vinto con tre gol fuori casa, tirando in porta. E' importante.Il Parma ha fatto una buona gara e con episodi diversi poteva finire in maniera diversa ma il calcio è fatto così. Dobbiamo abituarci alla VAR, a volte faccio fatica a capire certe situazioni per cui quando guardavano gli episodi non mi sono avvicinato. Sono situazioni talmente difficili che dobbiamo vivere in maniera serena anche quando ci arrabbiamo quando ci fischiano contro".