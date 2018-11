Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: “Il Torino non lo scopro io, dispone di un potenziale offensivo notevole, è una squadra con giocatori di qualità ma anche tosta, fisica, tiene bene il campo. Dovremo dare il meglio di noi. Quella di domani sarà la prima di otto gare in trentadue giorni. Partire bene darebbe la spinta, il morale e l'entusiasmo per affrontare le successive nel modo giusto. Senza contare che giochiamo in casa, con lo stadio pieno. Tre punti ci darebbero uno slancio incredibile, oltre ad essere importanti per la classifica".