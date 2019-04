Il tecnico del Cagliari Rolando Maran ha presentato la sfida contro la Juventus in conferenza stampa parlando degli avversari di domani, della vittoria di Verona e di CR7 ha concluso poi rendendo merito alla sua rosa per i risultati ottenuti.



JUVENTUS: "Sappiamo che affrontiamo un rivale delicato, è bello però farlo proprio ora che le cose ci vanno bene. La Juventus è l'avversario più ostico possibile, ci servirà un'impresa. Se è vero che battere l'Inter è stato bello, lo sarebbe ancora di più vincere contro i bianconeri. Dobbiamo avere questo sogno e fare di tutto per renderlo concreto".



VITTORIA CONTRO IL CHIEVO: "Ci siamo tolti un peso, in trasferta faticavamo da troppo tempo. La continuità ci ha dato fiducia, ma non possiamo abbassare la guardia. Domani vogliamo conquistare un altro risultato importante".



CR7: "Voglio che il pubblico venga allo stadio per vedere i nostri campioni, a prescindere dalla presenza di Cristiano Ronaldo. Scenderemo in campo per vincere, come sempre. Non parlo di pareggio".



SULLA ROSA: "I meriti delle nostre prestazioni positive sono di tutta la rosa, anche a chi magari sta giocando meno. Romagna è tornato regolarmente in gruppo appena dieci giorni fa, è molto affidabile. Pavoletti è un riferimento importante, ma non deve essere imprescindibile. Venerdì lo abbiamo finalmente dimostrato, facendo un ulteriore step".