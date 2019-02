Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter: "Despodov, Thereau e Cacciatore sono convocati, ma hanno pochi allenamenti in gruppo, mentre dalla Primavera aggreghiamo Doratiotto. Domani servono qualità, sacrificio e coraggio. I rigori assegnati contro di noi e contro l'Inter hanno avuto un'eco mediatica ben diversa, ma voglio credere che domani non ci saranno condizionamenti. Cambierò qualche uomo rispetto a Genova, non solo lo squalificato Deiola, dobbiamo andare in campo convinti di poter fare risultato. Vedo un'Inter molto coesa in questo momento".