A pochi minuti dalla sfida contro il Benevento, il centrocampista del Cagliari Razvan Marin ha parlato così ai microfoni di Sky: "L'ambiente è carico, stiamo attraversando un buon momento e arriviamo da risultati positivi dopo un periodo complicato. Il pareggio? Non vogliamo accontentarci, è inutile fare calcoli. Siamo un gruppo unito e ci stanno dando tutti la spinta decisiva per la corsa finale, è come se oggi scendessimo in campo in 40".