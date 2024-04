Cagliari: Matteo Prati e la possibilità di rinascita. Sarà lui il faro rossoblù la prossima stagione?

Dopo la, che ha dato tre punti fondamentali per la corsa salvezza, il Cagliari di mister Ranieri affronterà questa sera la delicata sfida in casa della capolista Inter. Una partita che non vedrà scendere in campo Alessandro Deiola e Nahitan Nandez, fermati dal giudice sportivo per una giornata per via dell’ammonizione ottenuta nell’ultimo turno di campionato.La squalifica di Deiola però, molto probabilmente,giocatore che nelle ultime partita non ha trovato lo spazio desiderato. L’ex centrocampista della SPAL nelle ultime otto giornate di campionato ha collezionato solamente due gettoni, per un totale di 73 minuti complessivi. Eppure all’inizio, fondamentale nel suo ruolo e perfetto come regista rossoblù. A lungo andare però Matteo Prati, classe 2003, ha sentito la pressione del momento - anche a causa della sua giovane età - della squadra in piena lotta retrocessione, perdendo di lucidità e qualità, ma soprattutto non riuscendo a dare l’equilibrio che mister Claudio Ranieri aveva chiesto al ragazzo inizialmente.

Il Cagliari ha trovato continuità nelle ultime giornate di campionato raccogliendo 12 punti proprio nelle ultime otto giornate di campionato, da quando l’ex tecnico del Leicester ha deciso di c. In mezzo al campo insieme ad Antoine Makoumbou si è preso il posto Alessandro Deiola, capace di garantire un maggiore equilibrio sia dal punto di vista tattico che mentale, avendo già affrontato più volte questa situazione. Serviva più gamba, più grinta e determinazione, qualcosa che Matteo Prati aveva perso nel tempo e che rischiava di poter “bruciare” anche un po’ il giocatore alla sua prima stagione in Serie A.

Per questo l’ex tecnico ha deciso di non utilizzarlo come ad inizio di campionato.. Il suo contratto con il club sardo scade nel giugno del 2028 e certamente non verrà messo sul mercato nella prossima sessione estiva. Il ragazzo per la società sarà uno dei punti di riferimento della squadra sia in caso di salvezza che di retrocessione e l’unica. Certo, l’eventuale retrocessione potrebbe far storcere il naso al ragazzo, che, assaporata la Serie A potrebbe anche chiedere l’eventuale trasferimento in caso di qualche interesse di squadre della massima serie. Nell’eventualità di salvezza invece è pronto a riprendersi le chiavi del centrocampo, con un po’ di esperienze e consapevolezza in più. Il Cagliari ha creduto molto nel giocatore, riuscendo ad acquistarlo in estate - strappandolo alla concorrenza - per la cifra di cinque milioni di euro.

Inoltre il ragazzo dovrà essere bravo a re tornare a brillare quando chiamato in causa. Questa sera molto probabilmente avrà la sua occasione in vista delr, complice anche la squalifica di Alessandro Deiola. Le possibilità che parta da titolare sono altissime ma anche in caso di iniziale panchina - con inserimento in corso - dovrà dare il tutto per tutto per essere tra i protagonisti di questo finale di stagione veramente caldo ed importante per tutto il mondo rossoblù. La salvezza passerà anche dalla sua mente e dalle sue giocate ma soprattutto il futuro del Cagliari sarà targato Matteo Prati.