Federico Mattiello, nuovo terzino del Cagliari, arrivato in prestito dalla Spal, si presenta: "Sensazioni positive, conosco l'allenatore e l'isola, ci vengo in vacanza da tanti anni. Sono felice, mi hanno fortemente voluto e questo è un buon punto di partenza. La squadra gioca bene, qui ho sempre perso perché è uno stadio difficile. La cosa più importante è prepararsi al meglio e arrivare alla prima giornata con la preparazione ottimale. Mi reputo un giocatore utile, duttile. Ho buona corsa, mi piace giocare su entrambe le fasce. Infortunio? Ho superato momenti difficili, tenuto botta. Avrei preferito non averli ma mi hanno forgiato nel carattere. Spero di avere stabilità e di restare il più tempo possibile, cercando di lasciare il segno".