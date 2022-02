Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Empoli: “Cena di squadra? Ogni tanto ci vuole un pizzico di leggerezza, fa bene creare più legame tra i ragazzi. L’Empoli? Per me è la rivelazione, all’andata l’abbiamo patita molto, dovremo affrontarla certamente in modo diverso. È la peggior partita che potesse capitarci ora: giocano bene, triplicano sempre, è una squadra forte e ben allenata, senza problemi di classifica”.



DALBERT - “È un giocatore importante, non solo come esterno ma anche come mezzala. È tornato a buoni livelli, di questo sono contento”.



SPOGLIATOIO - “Il clima? È certamente migliorato, grazie anche agli ultimi risultati. Ma voglio che i ragazzi restino con i piedi per terra, no a facili entusiasmi. Ci deve essere una spinta positiva”.



BASELLI. “Da un po’ non giocava con continuità, non ha ancora il ritmo per fare i novanta minuti, ma ci sarà molto d’aiuto da qui alla fine del campionato”.



KEITA E OBERT - “L’attaccante è tornato carico, è felice e sta facendo bene anche al gruppo. Ora devo capire come sta, è una risorsa importante per noi. Obert? Ben vengano giocatori che possono metterti così in difficoltà. Io voglio giocatori che diano sempre il massimo. Per ora è una scommessa vinta”.



BELLANOVA - “Mi prendo un po’ di soddisfazione per lui, è migliorato molto e ha ancora ottimi margini. Ne vorrei riparlare a fine campionato”.