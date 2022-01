Walter Mazzarri, tecnico del Cagliari, commenta a Mediaset la sconfitta con il Sassuolo in Coppa Italia: "Dato il massimo senza 14 giocatori? Sono contentissimo, c'erano ragazzi che non giocavano da tanto e alcuni esordienti, contro una squadra di qualità come il Sassuolo. Peccato per il gol annullato per un fuorigioco millimetrico, ce la saremmo giocata fino alla fine. Sono contento che tutti abbiamo provato pressare e giocare secondo la nostra idea di calcio".



RECUPERI - "Ogni giorno c'è una novità. Oggi si è sentito male Lykogiannis per una gastroenterite, ieri se ne sono fermati due. Andiamo avanti fino alla partita contro la Fiorentina".



JOAO PEDRO IN NAZIONALE - "Una convocazione in Nazionale è sempre uno stimolo in più, ma Joao di stimoli ne ha sempre. Si merita questa chiamata, lavora ed è un giocatore completo".