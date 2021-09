Il Cagliari ha deciso: il dopo Semplici sarà Walter Mazzarri. Dopo una call conference con Tommaso Giulini, l'allenatore ex Torino, che aveva già parlato con il suo staff, ha sciolto le riserve e i dubbi e ha deciso di accettare la corte del club sardo. Dopo un primo tentativo andato a vuoto mesi fa, arriva la fumata bianca: Walter Mazzarri sarà il nuovo allenatore del Cagliari.



Contratto sino al 2023 per l'allenatore toscano, fermo dal 4 febbraio 2020, giorno del suo esonero granata, che si rimette in sella, pronto a ripartire. ​Dopo Napoli, Livorno, Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter e Torino, ecco l'ottava in panchina in Serie A per WM, che può contare anche un'esperienza all'estero, con il Watford.