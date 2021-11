Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla dopo il ko contro l’Atalanta: “L’Atalanta è forte, è a livello internazionale, non è solo una squadra di alta classifica. Domina anche in Europa. Il valore dell'avversario è inutile che lo commenti, abbiamo fatto una grande gara e non prendiamo dei punti come ci capita oramai da tre partite. Abbiamo messo in seria difficoltà, ci sono state diverse occasioni. Sui gol iniziali eravamo un po' contratti, ma ai punti si meritava almeno un pareggio, come con Roma e Bologna. Non guardiamo la classifica, si lavora sulla prestazione”.