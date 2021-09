In casaè già vigilia della settima giornata di campionato. Domani sera la squadra dianticiperà, ospitando sul proprio campo il Venezia, e il tecnico rossoblù ha preso la parola in conferenza stampa., ma va detto che prima il nostro stadio era un fortino. Dobbiamo fare meglio, essere più compatti in campo: se abbiamo 50 di benzina, voglio che sul campo si dia 52. Poi abbiamo davanti 32 partite, maPerché tempo ce n'è, in classifica abbiamo 2 punti ma basta poco per tirarsi fuori dalla zona retrocessione".Su Pavoletti: "Ho parlato proprio oggi con luu. Quando sono arrivato lui non era disponibile, sono stato io a spingerlo a venire con noi all’Olimpico perché la sua esperienza ci può aiutare, poi lui mi ha detto che sarebbe andato anche in campo in caso di necessità. Per me Pavoletti ha un minutaggio di 30-40 minuti, da quello che ho visto e sono cose che devo valutare".Sulle richieste alla squadra: "Se andate a guardare le statistiche delle mie squadre allenate da me da inizio stagione, erano le prime nella classifica del recupero palla nella metà campo avversaria. Per me varrebbe questo, l'anno dei 63 punti a Torino siamo stati i primi, la mia linea era sempre a centrocampo: vorrei vedere questo, andare ad aggredire subito, in casa vorrei che gli avversari non superassero mai la metà campo".