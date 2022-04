L'allenatore del Cagliari Walterha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Udinese:"È vero che non facciamo gol, ma occasioni ne abbiamo avuto con il Milan. In questo periodo non ci gira bene, basta guardare le partite. Abbiamo sbagliato spesso l'ultimo passaggio, anche se la traversa con il Milan ancora pesa. Aveva fatto una gran cosa Pavoletti, un gran cross Zappa, meritavamo il pareggio. Le cose le creiamo, lo abbiamo fatto anche con la prima in classifica: si spera sempre di fare meglio"."Erano giù di morale per via dell'Italia. Ma ora dobbiamo pensare al Cagliari, attraverso il buon rendimento in rossoblù poi possono tornare a vestire quella maglia. Ma ora serve prendere punti"."Lì abbiamo toccato il fondo, quella batosta ci è servita per risalire. Lo facemmo allora con la partita successiva, ma la vera svolta è stata il girone di ritorno. Quei cazzotti ci son serviti, anche se il vero rammarico è stato aver fatto pochi punti durante il girone d'andata. Basta però pensare al passato, pensiamo solo al presente e al futuro"."Lo aspettavamo da tempo, io lo conosco anche da prima che arrivasse a Cagliari. È un ragazzo che domani sarà in panchina e vedremo, l'ho già visto bene e penso che sia pronto a giocare uno spezzone di gara"."Sono contento, almeno si sanno le date anche se sarebbero dovute essere già recuperate a oggi perché c'era il tempo. Ma almeno ora sappiamo che almeno un po' prima della fine conosceremo la classifica e ripartiremo tutti alla pari, per così dire".