Il tecnico del, Walter, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani alle 12.30 tra i rossoblù e il Sassuolo al Mapei Stadium."Ormai lui è italiano, non fa mai un errore nei messaggi che manda e quando parla. È nel pieno della forma e maturità, per noi sarebbe una grande soddisfazione se fosse utile alla Nazionale, ne saremmo davvero contenti. Ha caratteristiche che fanno piacere a ogni allenatore. Faccio una battuta: se anche lui va in nazionale, alla prossima sosta mi prendo una settimana di vacanza visto che ne restano 3 o 4 (sorride, ndr)"."Siamo noi i primi tifosi, i giocatori devono solo pensare a giocare. Qui conta solo il Cagliari, io vigilerò in questo senso: tutti devono dare il massimo per questa maglia, se vedrò il contrario non ci metterò un secondo a metterli fuori. Tabelle? Per me la prossima partita è la finale di Champions League, a partire da domani con il Sassuolo. Noi dobbiamo pensare che abbiamo la squadra più forte del campionato, affrontarla in maniera feroce in fase difensiva. Non voglio pensare che siamo fuori casa, ma solo quando siamo in casa e sfruttare il nostro pubblico"."Detesto queste soste della Nazionale in cui vanno via tutti, ma i 7-8 che hanno lavorato con me hanno lavorato a mille. Sicuramente per loro sarà stato utile questo lavoro, purtroppo le soste delle nazionali ci rendono difficile il fare tattiche e lavorare tutti insieme. Gli uruguaiani hanno fatto il primo allenamento ieri ed erano stanchi dal viaggio. E domani si gioca. Se quattro giocatori importanti arrivano tardi è difficile fare tattica, perché non si possono fare mille prove. Poi dico che i ragazzi come me si sono stancati di non raccogliere punti"."Domani potreste vedere qualcosa di diverso. Keita è un rientro importante, ho più margini di scelta"."Quello che succede qua dentro, resta qui. Sono uno vecchio stampo, da me non saprete mai nulla. Non voglio commentare queste cose. So quello che dico ai giocatori e so quel che mi rispondono. Se qualcuno tira la gamba indietro, lo levo io anche se non sono la società e sono l'allenatore. A oggi, quel che ho visto con i miei occhi, ho visto soltanto la buona fede".“Sono contento di averlo rivisto in campo, viene con noi ed è un ritorno importante. Qualcosina ho visto ma lo sto portando più per frequentare lo spogliatoio ma credo che abbia ancora bisogno di allenarsi sulla gamba infortunata. Intanto che ritornino in gruppo giocatori come lui è importante”.