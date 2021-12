È un Walter Mazzarri amareggiato quello che si presenta ai microfoni dopo il pareggio del suo Cagliari contro il Torino: “Nel primo tempo loro sono andati in vantaggio senza un tiro in porta - ha detto in tv - Lì si è messa in salita, anche se abbiamo fatto più di loro e meritavamo la vittoria. Da terz’ultimi in classifica abbiamo finito la partita con tre attaccanti, è bene evidenziarlo. Le sto provando tutte per aumentare le occasioni: oggi è entrato Pavoletti che è un punto di riferimento, Pereiro non giocava da tanto e gli ho chiesto di fare la mezz’ala; una partita del genere contro una delle migliori difese della Serie A è da apprezzare. Se nel finale Nandez l’avesse passata a Pavoletti anziché calciare forse avremmo vinto”.