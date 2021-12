L'allenatore del Cagliari, Walter Mazzarri ha dichiarato dopo la sconfitta per 2-0 nell'anticipo di campionato sul campo della Juventus: "In campo ho visto quello che avevo visto prima dei due 0-4. Ci hanno fatto tanto male dopo una striscia positiva, ma oggi ho visto una squadra che ha reagito bene. Nel secondo tempo potevamo tranquillamente pareggiare, lo meritavamo e avevamo anche assenze importanti. I ragazzi hanno fatto una grande gara, abbiamo permesso il 2-0 con un'ingenuità. Un'annata dove ci è mancata anche la fortuna, se avessimo pareggiato avremmo potuto pensare di vincere. Mi dispiace per i tifosi. Oggi siamo stati coraggiosi, siamo andati a prendere la Juve alta".



GODIN e CACERES FUORI - "La risposta i calciatori la devono dare sul campo, noi lavoriamo tutto il giorno al centro sportivo e ognuno ha il proprio ruolo. Le parole non servono, servono i fatti e rispondere sul campo. Le partite si analizzano e poi si vede chi ha sbagliato. Tutti devono prendersi le loro responsabilità. Se si arriva come nell'ultima partita bisogna fare delle scelte".



JOAO PEDRO LEADER - "Sono un allenatore molto presente, ho capito le cose che c'erano dentro, ogni allenatore ha le sue idee e serve che i calciatori abbiano le caratteristiche giuste. Quando i giocatori preparano bene le partite e sanno cosa devono fare non c'è bisogno di qualcuno che trascina. Joao Pedro è un leader di suo, è il capitano, si impegna sempre. Lui ha sposato la causa del suo allenatore. Sono ottimista per il futuro".