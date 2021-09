Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, parla a Dazn dopo il ko contro l'Empoli: "Non è facile giocare ogni tre giorni, speriamo con la sosta di poter lavorare sia a livello tattico che a livello mentale. L'Empoli ha fatto meglio di noi sotto tutti i punti di vista, peccato per quel palo sullo 0-1, magari sarebbe potuta cambiare la partita su quell'episodio. Devo capire come mai gli stessi giocatori che hanno fatto una grande partita in casa della Lazio, abbiano sofferto soprattutto a livello mentale come oggi. C'è da lavorare e farò di tutto per togliere fuori il meglio dai miei giocatori".