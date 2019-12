Il Cagliari cerca un difensore centrale sul mercato di gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è il brasiliano Juan Jesus della Roma, cercato anche dalla Fiorentina. Le piste alternative portano a Magnani (Brescia) e Goldaniga (Genoa), entrambi di proprietà del Sassuolo. Così come l'esterno destro Adjapong, in prestito al Verona, altro obiettivo dei sardi. In uscita Birsa, il giovane Pinna (Chievo o Venezia) e Mattiello, destinato al rientro all'Atalanta.