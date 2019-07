Il Cagliari aspetta Nahitan Nández, uruguaiano classe '95 che andrà a rinforzare il centrocampo di Maran. Tutto fatto per l'arrivo del giocatore in Italia, manca solo l'ufficialità. Un ulteriore indizio è arrivato oggi dal Boca Juniors: scorrendo la lista dei convocati per la gara contro l'Huracan, non c'è il suo nome. Nandez volta pagina ed è pronto per sbarcare in Italia, il Cagliari lo aspetta.