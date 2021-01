Cagliari-Milan 0-2 (0-1 primo tempo)



Marcatori: 6' p.t rig. & 8' s.t Ibrahimovic (M)



Assist: 8' s.t Calabria (M)



Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Lykogiannis, Godin, Ceppitelli, Zappa (35' s.t Pavoletti); Marin, Duncan (24' s.t Oliva), Nainggolan; Pereiro (12' s.t Sottil), Joao Pedro; Simeone (35' s.t Cerri). All. Di Francesco



Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Dalot, Romagnoli, Kjaer (1' s.t Kalulu), Calabria; Tonali (27' s.t Meité), Kessié; Diaz (38' s.t Conti), Castillejo, Hauge (21' s.t Saelemaekers); Ibrahimovic. All. Pioli



Arbitro: Rosario Abisso di Palermo



Ammoniti: 39' p.t Romagnoli (M), 23' s.t Saelemaekers (M), 43' s.t Ceppitelli (C)



Espulsi: 29' s.t Saelemaekers (M)