Cagliari-Milan 1-3 (primo tempo 1-2)



Marcatori: 28' p.t Luvumbo (C), 40' p.t Okafor (M), 45' p.t Tomori (M), 14' s.t Loftus-Cheek (M)



Assist: 28' p.t Nandez (C), 14' s.t Pulisic (M)



Cagliari (3-5-2): Radunovic; Hatziadiakos, Dossena, Wieteska (1' s.t Oristanio); Augello, Sulemana (22' s.t Viola), Makoumbou (39' s.t Deiola), Nandez, Zappa (36' s.t Di Pardo); Luvumbo, Petagna (22' s.t Shomurodov) All. Ranieri



Milan (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, T. Hernandez (38' s.t Bartesaghi), Loftus-Cheek, Adli (13' s.t Pobega), Reijnders (13' s.t Musah); Chukwueze (24' s.t Leao), Okafor, Pulisic (24' s.t Romero). All. Pioli



Arbitro: Federico La Penna di Roma1



Ammoniti: 42' p.t Wieteska (C), 2' s.t Lofuts-Cheek, 8' s.t Zappa (C), 33' s.t Oristanio (C)

Espulsi: |