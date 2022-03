La Procura Figc ha aperto un’inchiesta sui cori razzisti nel corso di Cagliari-Milan, oltre a quanto accaduto al rientro delle due squadre negli spogliatoi al termine della partita disputata ieri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono già in corso contatti tra la Procura e la Digos, verranno acquisite le immagini della gara e inoltre saranno ascoltati i tesserati coinvolti.

“Maignan mi ha detto che ha ricevuto da dietro la porta insulti razzisti. È la prima volta che reagisce così, quindi qualcosa è successo. Anche Tomori mi ha detto la stessa cosa. Certe cose non devono succedere”, ha spiegato nel post partita il tecnico del Milan Stefano Pioli.