Cagliari-Milan è il primo degli anticipi del mercoledì della sesta giornata di Serie A, il primo turno infrasettimanale, con calcio d'inizio a partire dalle 18.30 alla Sardegna Arena di Cagliari. Stefano Pioli recupera diversi infortunati fra cui Theo Hernandez e lancia la rincorsa all'Inter che in campionato è davanti soltanto grazie al derby vinto proprio contro i rossoneri. Ancora secco di vittorie, i Sardi di Claudio Ranieri sono già alle prese con una corsa salvezza tutta da decifrare.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cagliar-Milan, con calcio d'inizio alle 18.30 di martedì 27 settembre alla Sardegna Arena sarà trasmessa in co-esclusiva da Sky e Dazn con l'emittente satellitare che utilizzerà i canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213). Di conseguenza la gara sarà fruibile su smartphone, tablet e pc attraverso le app SkyGo, Dazn e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Shomurodov, Luvumbo.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Pulisic, Jovic, Leao.