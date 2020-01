MILAN



Donnarumma G. 6: nel primo tempo prima è insicuro su una uscita poi recupera ed evita il gol per il Cagliari. Unico neo di una gara dove si è fatto sentire in area di rigore.



Calabria 6: nei momenti di difficoltà bisogna tirare fuori il carattere e lui ci riesce. E' accorto nella fase difensiva, tenta di giocare in maniera lineare in quella offensiva con buoni risultati. (dal 26'st Conti 6: Si limita a contenere)



Musacchio 6: bada al sodo e fa bene. Prova attenta e senza sbavature per il difensore argentino.



Romagnoli 6,5: Un gigante in area di rigore, arpiona tutti i palloni. Perfetto in marcatura su Simeone.



Theo Hernandez 6,5: Nandez è un brutto cliente ma merito al difensore francese che riesce a limitarlo. Impreziosisce la sua gara con l'assist per Ibrahimovic: un cioccolatino solo da scartare.



Castillejo 6,5: su e giù lungo la corsia di destra senza soluzioni di sosta, l'ex Villarreal risponde presente e lancia un messaggio chiaro anche in ottica mercato. L'assist per Leao il punto esclamtivo della sua prestazione.



Bennacer 7: lo trovi dappertutto, pronto a mordere le caviglie degli avversari. Si becca un giallo ingeneroso ma questo non limita la sua intensità. Prestazione di grande livello.



Kessie 6: il cambio modulo lo favorisce, da schermo difensivo fa il suo con grande abnegazione.



Calhanoglu 6: si fa notare sicuramente di più per l'applicazione quasi feroce nelle coperture. Per la qualità ripassare la prossima volta. (dal 18' st Bonaventura 5,5: non sta attraversando un gran momento di forma e lo conferma anche nel momento del suo ingresso in campo. Perde un paio di palloni non da lui)



Ibrahimovic 7,5: gli anni passano ma la qualità no. Torna al gol in rossonero dopo 2806 giorni e lo fa con un conclusione tanto bella quanto imparabile per Olsen. Aveva sfiorato il gol già nel primo tempo con un perfetto colpo di testa che aveva chiuso la sua corsa sul palo. Impressiona per presenza costante all'interno della gara, per i continui incitamenti ai compagni: è già il leader di questa squadra.



Leao 6,5: con la benedizione di Ibrahimovic, torna titolare dopo diverso tempo. Non è sempre lucidissimo, ma i suoi strappi fanno male alla difesa del Cagliari, Bravo e fortunato nell'occasione del gol che sblocca la partita. Il talento c'è, ora gli serve un po' di continuità. (dal 44' st Rebic s.v)



Pioli 6: ridisegna il suo Milan con il 4-4-2 e il risultato gli dà ragione, anche se tanto del merito va proprio a Zlatan Ibrahimovic.