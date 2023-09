Cagliari e Milan si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è visibile su DAZN e in coesclusiva anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (252). i padroni di casa, guidati in panchina da Claudio Ranieri, penultimi in classirfica con 2 punti, cercano la prima vittoria in questo campionato, dopo due pareggi e tre sconfitte. Gli ospiti, con Stefano Pioli in panchina, vogliono dare un seguito alla vittoria sul Verona, ottenuta nello scorso turno a San Siro, successo che era arrivato dopo la pesante sconfitta per 5-1 nel derby con l'Inter nella giornata precedente. In classifica, il Milan cerca una vittoria che gli consenta di scavalcare la Juventus, ieri vittoriosa contro il Lecce nell'anticipo, e di agganciare momentaneamente l'Inter al comando, in attesa dell'impegno serale dei nerazzurri, che al Meazza ospitano il Sassuolo. Per quanto riguarda i precedenti, nella storia delle due squadre sono stati disputati 44 incontri ufficiali in Sardegna, con un bilancio di 5 vittorie per il Cagliari, 18 pareggi complessivi e 18 vittorie rossonere. Oggi tutti in campo alle 18.30, arbitra La Penna, con Irrati al Var.



Di seguito le formazioni ufficiali:



CAGLIARI (3-5-2) - Radunovic; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo.



MILAN (4-3-3) - Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic.