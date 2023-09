Di seguito i principali episodi da moviola del match fra Cagliari e Milan, che si affrontano all'Unipol Domus oggi alle 18.30, in un match valevole per la sesta giornata di Serie A. In tv il match è visibile su DAZN e in coesclusiva anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (252).



CAGLIARI – MILAN

LA PENNA

IMPERIALE – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI



6' - Contatto in area del Milan stavolta, fra Tomori e Luvumbo: anche qui nessun intervento di arbitro e Var.



1' - Pronti via e si parte con un contatto sospetto su Chukwueze appena dentro l'area del Cagliari. Arbitro e Var non intervengono, Pioli protesta.