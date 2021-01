L’Inter vince contro la Juve e aggancia il Milan in classifica, ora tocca ai cugini rispondere, impegnati nella trasferta di Cagliari. Questa sera, alle 20.45, alla Sardegna Arena, Ibrahimovic se la vedranno con i ragazzi di Di Francesco, senza Theo Hernandez e Calhanoglu, positivi al coronavirus, contro un tecnico che contro Pioli si gioca il futuro.



Senza il turco spazio a Brahim Diaz, senza il francese tocca a Diogo Dalot, in un Milan che si appresta ad abbracciare Mandzukic prima e Tomori poi, si ritrova in panchina il neo acquisto Meité. Anche il Cagliari si porta subito dietro il nuovo acquisto, Alfred Duncan, per dare forza e solidità al centrocampo, dove dal primo minuto ci sarà Radja Nainggolan.



CAGLIARI-MILAN, ore 20.45 visibile su Sky Sport 201, 202, 251



Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.



Cagliari: Cragno; Zappa, Godin, Walukievicz, Lykogiannis; Oliva, Marin, Duncan; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.