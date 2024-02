Cagliari, Mina lancia la sfida a Lukaku: 'Sono lui e la Roma a doversi preoccupare'

Intervenuto in conferenza stampa di presentazione, il nuovo difensore del Cagliari, Yerry Mina, ha lanciato una sfida alla Roma, prossima avversaria dei sardi in Serie A. Di seguito le dichiarazioni del difensore colombiano, arrivato a titolo definitivo dalla Fiorentina:



“Un piacere essere qui a Cagliari, sono molto felice. Sono qui con la famiglia e il mio agente: ho la possibilità di aiutare il Cagliari da qui alla fine della stagione“.



STIMOLI - “La Serie A mi dà grandi stimoli: ho sempre desiderato giocare in una lega importante. So già alcune cose di questa bella città e ho lavorato molto bene prima di oggi per portare il mio apporto alla causa“.



CARATTERISTICA - “Il sorriso, tutto il giorno, è fondamentale per me. Un tratto del mio carattere. Quando le cose non vanno bene questa è la mia arma per combattere e aiutare il prossimo: ciò che desidero fare anche con i miei compagni rossoblù, che mi hanno accolto bene proprio come il club“.



CAGLIARI - “Ogni giorno il Signore mi dà la possibilità di affrontare la vita: il Cagliari mi ha sempre manifestato apprezzamento. Mi piace vincere: è fondamentale la confidenza con cui si sta in campo, indipendentemente dal risultato della gara“.



VOGLIA - “Sono pronto per giocare e felice. Mi reputo un vincente e mi arrabbio tanto quando questo non accade. Sono un lottatore che guarda sempre avanti, adoro avere il pallone tra i piedi e dare tutto sul campo“.



LUKAKU - “Preoccupato per Lukaku e la Roma? Sono loro che dovrebbero preoccuparsi di noi: seguiremo le indicazioni del Mister per cercare un risultato positivo“.



IBARBO, EX CAGLIARI - “Ibarbo? Una gran persona, che sento. Mi ha parlato benissimo di questa città, raccontandomi meraviglie. A Firenze ho avuto un infortunio da combattere, rimediato in Nazionale, che mi ha penalizzato. Senza dimenticarsi della concorrenza di altri compagni, che Mister Italiano ha preferito“.