Cagliari-Monza 3-0: il tabellino

Cagliari-Monza 3-0 (primo tempo 0-0)Marcatori: 5' s.t Viola (C), 28' s.t Gaetano (C), 45' s.t +1 Luvumbo (C)Assist: 5' s.t Augello (C)Caprile; Palomino, Mina, Luperto; Augello (45' s.t Zappa), Adopo, Prati (30' s.t Makoumbou), Zortea; Felici (15' s.t Luvumbo), Viola (15' s.t Gaetano); Piccoli (30' s.t Pavoletti). All. NicolaTurati; D'Ambrosio, Izzo, Pereira; Kyriakopoulos (29' s.t Vignato); Akpa Akpro, Bianco, Castrovilli (15' s.t Ciurria), Birindelli (15' s.t Caprari); Keita Baldé (29' s.t Ganvoula), Dany Mota (37' s.t Petagna). All. Nesta

Arbitro: Francesco Forneau di Roma1Ammoniti: 12' p.t Luperto (C), 30' p.t Izzo (M), 23' s.t Keita Baldé (M), 30' s.t Piccoli (C)Espulsi: \