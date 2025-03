Cagliari-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

All'Unipol Domus i sardi di Davide Nicola, che hanno 26 punti ma solo 2 conquistati nelle ultime cinque giornate, cercano un risultato utile per consolidare la propria posizione fuori dalla zona retrocessione.I brianzoli di Alessandro Nesta invece sono ultimi con soli 15 punti di cui 2 nelle ultime nove giornate, vanno a caccia di una vittoria che manca dal 13 gennaio per tenere viva la fiammella della speranza.Tutte le informazioni su Monza-Cagliari:

: Cagliari-Monza: domenica 30 marzo 2025: 12:30: DAZN e DAZN 1 (214 di Sky): DAZN: Caprile; Zortea, Mina, Palomino, Luperto; Adopo, Prati; Felici, Viola, Augello; Piccoli.. Nicola.: Turati; Pereira, Izzo, D'Ambrosio; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli, Kyriakopoulos; Keita Balde, Mota Carvalho.. Nesta.

- Tanti dubbi nelle due squadre. Nel Cagliari Deiola e Augello insidiano Prati e Felici, più Viola di Gaetano. Nel Monza Castrovilli in vantaggio su Akpa Akpro, così come Zeroli su Urbanski e Mota su Caprari.- La sfida tra Cagliari e Monza sarà trasmessa in diretta in esclusiva da DAZN tramite l'app scaricabile su una smart tv compatibile, oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà invece vedere Cagliari-Monza in tv, attivando 'Zona DAZN', su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

- Cagliari-Monza sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.- La telecronaca di Cagliari-Monza è affidata a Luca Farina e Alessandro Budel.