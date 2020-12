Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, parla a Videolina, dicendo la sua Nainggolan: "Qualcosa in ingresso dovrà essere fatta, ma i bilanci sono prematuri. Abbiamo fatto un mercato interessante in estate, se ci sarà da intervenire lo faremo, sempre per cercare di creare un'identità forte. Nainggolan? Io mi riaggancio al presidente Giulini. E' un momento di grande incertezza, non facciamo voli pindarici. Il Cagliari deve esistere oggi e tra dieci anni. Tutti i club devono stare attenti al bilancio. Quest'estate i presupposti non c'erano, diversamente Nainggolan sarebbe stato qui. Ci lega un aspetto emotivo particolare, ma quello economico non deve andare in secondo piano. Il mister come tutti non si è riassegnato. Sarebbe un top player, perfetto per noi come per altre squadre. Ma il momento è molto particolare per il calcio italiano e non possiamo considerare questo aspetto".