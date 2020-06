Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari protagonista nella vittoria dei suoi contro il Torino, al termine del match ha parlato a Sky Sport: "Io mi metto sempre a disposizione, così come i compagni fanno con me. Due giorni fa mi sono messo da solo in gruppo perché mi sentivo pronto. Un po' mi gestisco, un po' do. È bello giocare con questo gruppo".



Il ruolo nello spogliatoio?

"Il mister è arrivato sapendo che io avevo qualche difficoltà. Mi è piaciuto come gestisce il gruppo, sta portando le sue idee pur non avendo troppo tempo per provare. L'importante è aver fatto qualcosa in questo periodo: perché non credere in un'altra striscia in queste partite che mancano?"



L'Europa?

"Prima ci pensavo, con le difficoltà un po' meno. Ma sognare, perché no".



Il prossimo anno?

"Non so niente, non ho sentito nessuno. Io sono sereno. Finisco quest'anno, poi vedremo. Se il presidente avrà voglia di fare uno sforzo, io ci sto.



Un futuro da allenatore?

"Mah non saprei... Ho esperienza e i ragazzi si mettono a disposizione. Sono contento di vedere giovani come Carboni che giocano così in Serie A".