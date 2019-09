Dopo la vittoria in casa del Napoli e il quarto posto in classifica conquistato, il Cagliari si prepara al prossimo match di campionato contro l'Hellas Verona. Per la sfida della Sardegna Arena, Rolando Maran potrebbe tornare ad avere a disposizione Radja Nainggolan. Il belga, reduce da un problema al polpaccio, secondo il Corriere dello Sport punta a essere convocato contro gli uomini di Juric per poi essere al top della condizione per la sfida contro la sua ex squadra, la Roma. La sfida contro i giallorossi è infatti in programma il prossimo 6 ottobre.